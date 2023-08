Canottaggio: Tevere Remo protagonista alla Coupe de la Jeunesse

Il Reale Circolo canottieri Tevere Remo protagonista alla Coupe de la Jeunesse.

Ad Amsterdam, nel bacino di Bosbaan, si è conclusa la celebre manifestazione remiera con la partecipazione di ben 16 nazioni.

L'Italia si è piazzata seconda, davanti alla Francia e preceduta dalla Gran Bretagna. Le due atlete del Tevere Remo, Serena Ciocia e Anna di Benedetto, hanno ben figurato in due gare sull'otto, l'ammiraglia del canottaggio, portando a casa una medaglia d'argento ed una medaglia di bronzo e contribuendo così al buon piazzamento della squadra nazionale.

E da ieri mercoledì 2 agosto ha preso il via il Campionato del Mondo Under 19, in programma sul bacino di Vaires-sur-Marne (Francia). Per il circolo romano partecipa Giorgia Sciattella, capovoga del 4 senza azzurro e campionessa del mondo in carica.





