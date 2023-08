Santos dice no a prima offerta Roma per Marcos Leonardo

Il Santos ha confermato di aver ricevuto una prima offerta ufficiale da parte della Roma per l'attaccante Marcos Leonardo, ma di averla respinto non considerandola congrua al valore del giocatore.

Secondo quanto riferiscono i media del gruppo Globo, il club della capitale italiana avrebbe offerto 8 milioni di euro più bonus, pagabili a partire da dicembre, cifra ritenuta troppo bassa per il valore del giocatore, 20 anni, titolare indiscusso del 'Peixe' e autore di 14 gol in 30 partite giocate quest'anno con la sua squadra. Nello scorso anno solare, invece, Marcos Leonardo era stato il miglior marcatore del Santos, con 21 reti.

Da parte del club dello stato di San Paolo, viene fatto notare, ci sarà chiusura assoluta se questa offerta non verrà alzata, e a questo proposito dal Brasile non ci sono conferme alle voci secondo cui la Roma l'avrebbe portata a 10 milioni più 5 di bonus. All'operazione sta lavorando anche l'agente Rafaela Pimenta, la stessa che vorrebbe portare Mario Balotelli, altro suo assistito, al Flamengo.



