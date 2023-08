Roma, 4-2 alla Farense nell'ultima amichevole in Portogallo

L'ultima amichevole della Roma nel ritiro in Portogallo coincide con una vittoria per 4-2 ai danni della Farense. Mourinho parte con Ibanez, Llorente (non Smalling) e Mancini in difesa, Cristante, Pellegrini e Bove in mediana, con Belotti ed El Shaarawy coppia d'attacco. Bastano tre minuti ai capitolini per trovare in vantaggio, grazie al goffo autogol di Artur Jorge di testa su cross di Belotti. Dopo una mezz'ora povera di occasioni, arriva il raddoppio firmato proprio dal Gallo: un tap in facile facile dopo un tiro parato a El Shaarawy. Il primo tempo si chiude 3-0, quando Mancini trova Pellegrini in profondità, e il capitano fa tris.

A inizio ripresa Mou si gioca le carte Svilar, Kristensen, Aouar e Dybala (quest'ultimo sarà squalificato insieme a Pellegrini nella prima uscita di campionato con la Salernitana).

La Farense accorcia le distanze con l'autogol di Kristensen (unretropassaggio che diventa un tiro e beffa Svilar), ma la Roma è in controllo e realizza il poker, ancora tramite un'autorete: Zalewski mette in mezzo un traversone e Gonçalo Silva combina il pasticcio. La bomba di Maxuel da fuori area (4-2) rende meno amaro il ko ai bianconeroverdi padroni di casa.

La sera di domenica 6 agosto la Roma affronterà il Tolosa sul campo dei francesi, nell'ultima amichevole pre-campionato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA