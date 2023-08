Rogo Ciampino: Arpa, salgono ancora i valori delle diossine

Aumentano le diossine a Ciampino.

Dall'aggiornamento del report di Arpa Lazio, riguardo il monitoraggio delle stazioni mobili installate dopo il rogo avvenuto sabato all'impianto di trattamento dei rifiuti nel comune alle porte di Roma, viene riportato che i valori dei campioni del 29 e del 30 luglio (sito 1 e 2) sono superiori al limite. Le diossine per il campione all'interno del sito, nella giornata del 30, sono infatti salite da 37 a 42 pg/m3, mentre per la seconda centralina, a circa 600 metri in linea d'aria dall'impianto, da 3.3 del 29 luglio, il 30 le diossine arrivano a 4pg/m3, sforando quindi il valore limite di 0,1-0,3 suggerito dall'Oms. Rimane alto anche valore anche il benzopirene. Nel campionatore di riferimento della prima centralina pari a 11, quando il valore limite è 1, scendendo comunque di molto rispetto pari a 94 ng/m3 rilevati nella prima giornata. Sale anche il valore del PCB che passa da mille a 6.700:"Per quanto riguarda i PCB, non esistono limiti normativi o valori di riferimento. A titolo informativo, è possibile segnalare che in base all'esperienza maturata dall'Arpa Lazio in occasione degli incendi più rilevanti avvenuti negli ultimi anni sul territorio regionale (Eco X Pomezia 2017, TMB Salario Roma 2018, Mecoris Frosinone 2019, LOAS Aprilia 2020) i valori di PCB misurati possono rientrare in un range molto ampio che oscilla da meno di 200 a oltre 2000 pg/m3", sottolinea Arpa.



