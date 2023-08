Rientrati tecnici ciociari bloccati in Niger, "Grazie Italia"

"Grazie allo Stato italiano per il modo in cui ha gestito l'operazione, l'incubo è finito ed ora i nostri due collaboratori sono sani e salvi sulla strada di casa.

Lo ribadisco, il nostro governo ha agito in maniera assolutamente efficace e pienamente all'altezza della difficilissima situazione che si era venuta a creare": commenta così Domenico Beccidelli, l'amministratore della Heli World di Anagni (Frosinone) l'atterraggio a Ciampino del Boeing 767 dell'Aeronautica Militare con a bordo un pilota ed un motorista della sua azienda che erano rimasti bloccati in Niger dal colpo di Stato che ha deposto il presidente della Repubblica.

Circa cinquant'anni e della provincia di Roma il primo, poco più di quaranta e della provincia di Frosinone il secondo, si trovavano a Niamey per la manutenzione periodica dei velivoli di una compagnia petrolifera. I due addetti dell'azienda anagnina fanno parte dei 36 italiani rientrati questa mattina con il volo speciale decollato dal Niger intorno a mezzanotte ed atterrato a Ciampino poco dopo le 5 del mattino. Con loro, a bordo del 767 c'erano anche ventuno cittadini statunitensi, quattro bulgari, due austriaci, un nigeriano, un nigerino, un ungherese e un senegalese.



