Rdc: Raggi ai romani,se ancora attivo chiedete Microcredito

"Il Microcredito per tamponare chi si trova senza reddito di cittadinanza? Lo avevamo attivato nel 2020, con un fondo dedicato da 3 milioni di euro, ed ha aiutato migliaia di famiglie e piccoli imprenditori durante l'era Covid a non finire sul lastrico o a non finire in mano agli usurai.

Non so se sia ancora attivo o se la giunta Gualtieri lo abbia chiuso, ma se fosse ancora attivo, suggerirei ai romani di provare a chiamare lo 060606 e capire se vi siano margini per un supporto temporaneo e, nel frattempo, si potrebbero prevedere anche altre linee di azione". Lo dichiara l'ex sindaca di Roma, consigliera capitolina M5s, Virginia Raggi.



