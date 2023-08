Migranti: assegnato il porto di Civitavecchia alla Open Arms

"Dopo aver soccorso 24 persone, abbiamo ricevuto l'avviso di altre due imbarcazioni in difficoltà. Mentre ci dirigevamo verso la posizione, le autorità italiane ci hanno comunicato che sarebbe intervenuta una motovedetta libica e di non procedere al soccorso. Non abbiamo potuto fare altro che osservare il fumo lasciato da una delle barche vuote in fiamme. La nostra nave si dirige ora verso il porto di Civitavecchia, dove le 24 persone soccorse potranno sbarcare. Dopo 5 giorni alla deriva, dovranno affrontare altri 3 giorni di navigazione". Lo fa sapere la ong spagnola.



