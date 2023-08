Fondazione Cinema per Roma, 63mila presenze, 270 eventi in città

In occasione della serata conclusiva dell'Arena di Santa Maria della Pietà, in programma domani giovedì 3 agosto, la Fondazione Cinema per Roma traccia un bilancio delle sue attività a partire dal mese di maggio registrando un totale di oltre 63mila presenze in tre mesi. Lo annunciano Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione, Paola Malanga, Direttrice Artistica, e Francesca Via, Direttrice Generale.

La Fondazione, in questi 90 giorni, ha realizzato 271 eventi, 201 dei quali sono stati a ingresso gratuito. Gli appuntamenti hanno coinvolto tutta la Capitale: la Casa del Cinema a Villa Borghese, rinnovata nei primi mesi del 2023 e riaperta lo scorso 5 maggio; il Parco degli Acquedotti con la seconda edizione di Roma Cinema Arena; Tor Bella Monaca, Corviale e Santa Maria della Pietà con tre nuove sale all'aperto che hanno portato il cinema nella periferia della città; il Teatro India nella sua grande arena estiva; il MAXXI con gli spazi dell'Auditorium e della Piazza. La stagione è stata inaugurata da Martin Scorsese con gli spettatori della Casa del Cinema e gli studenti del CSC - Scuola Nazionale di Cinema. I successivi incontri in città hanno visto tra gli altri protagonisti Marco Bellocchio, Mario Martone, Pupi Avati, Liliana Cavani, Carlo Verdone, Paolo Virzì, Toni Servillo a Juliette Binoche, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea. La Fondazione Cinema per Roma proseguirà le sue attività: dal 6 al 31 agosto a partire dalle ore 21, la Casa del Cinema ospiterà la rassegna Schermi d'agosto per un totale di ventisei titoli, mentre a settembre tornerà Carta bianca a Martin Scorsese.

Dal 18 al 29 ottobre 2023 la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà presso l'Auditorium Parco della Musica coinvolgendo numerosi altri luoghi della Capitale. Il film di apertura sarà C'è ancora domani, dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra che segna l'esordio alla regia di Paola Cortellesi. Tornerà il Concorso internazionale, dal titolo Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani, le sezioni non competitive, gli incontri con il pubblico e un programma di restauri, omaggi e retrospettive.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA