Cede ponteggio in palazzo Ostia,ferito gravemente bimbo 9 anni

Paura ieri sera ad Ostia, sul litorale romano, dove è crollato un ponteggio da una palazzinadell'Ater, travolgendo un bimbo di 9 anni, ferendolo gravemente.

Secondi i primi accertamenti il bimbo l'incidente è avvenuto mentre il bimbo si trovava sulla sua bicicletta nella stessa via dove abita con la famiglia. Il bambino è stato trasferito al Bambino Gesù e secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

In serata sono stati avviati i primi accertamenti della polizia locale per ricostruire le fasi dell'incidente poi l'area e il ponteggio crollato dalla palazzina sono stati sequestrati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA