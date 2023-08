A Fiumicino 10 giorni di spettacoli, il clou con Max Giusti

A Fiumicino dieci giorni di spettacoli serali, con tra gli altri Pippo Franco e Max Giusti, precederanno, a Ferragosto, la tradizionale processione a mare dell'Assunta, patrona dei pescatori, il rito più sentito da decenni nella cittèà portuale. Concerti e cabaret, ogni sera alle 21.30 su via Torre Clementina, lungo il porto canale, saranno al centro della nuova tranche della kermesse estiva è "R-Estate in Comune ideata dall'amministrazione comunale. Il programma degli spettacoli si aprirà sabato 5 agosto con Pippo Franco e domenica 6 con Giorgio Tirabassi Quintet in "Il Fulmine a tre dita". In agenda poi Raffaello Corti, Alberto Alivernini, Maga Serena e Mago Pablo (il 7), Strange cover (8), "Alberto Farina Show" (9), "Il meglio di Simone Schettino" (10), Luciano Lembo e Alberto Laurenti in "Improvvisando" (11), "Los Soneros Road" (12), Dado "One man show" (13). Il clou con Max Giusti, in "A tutto Max", si esibirà il 14 mentre il 15 sarà la volta di Luca Vicari & Anime Latine in "Battisti per Amico".Le celebrazioni per la solennità dell'Assunta saranno al via l'11 agosto, alle 21, con la processione "senza concorso di popolo". A Ferragosto, alle 17, la solenne concelebrazione presieduta da mons. Gianrico Ruzza, vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina., che precederà la processione a mare con la Sacra immagine della Madonna imbarcata su un peschereccio, a cui faranno da cornice decine di imbarcazioni ed unità militari, Le banchine del porto canale faranno da tribune naturali per ospitare migliaia di fedeli e visitatori che assisteranno al rito. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare.



