Scuola: Gualtieri, stiamo stabilizzando 600 precari

"In questi giorni portiamo a termine la stabilizzazione dei 600 lavoratrici e lavoratori del personale educativo e scolastico di Roma Capitale. Oggi sono in corso le convocazioni e le firme per l'assunzione a tempo indeterminato di altri 200 nuovi educatori ed educatrici dei nidi e 200 nuovi insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali, che si aggiungono ai 200 già assunti al termine del 2022.

Andiamo avanti nel percorso di valorizzazione della scuola e della dignità del lavoro che abbiamo avviato". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Ringrazio l'assessora Claudia Pratelli e tutta la maggioranza per questo bel risultato che concretizza un impegno che era nel nostro programma e do un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo alle nuove lavoratrici e ai nuovi lavoratori - aggiunge -.

Roma investe sulle persone, sulla loro professionalità e stabilità, che garantiscono una fondamentale continuità educativa per i nostri figli e rafforzano e migliorano i servizi educativi e scolastici della nostra città", sottolinea Gualtieri.



