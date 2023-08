Parmalat riconsegna la quota di Centrale del latte di Roma

Parmalat riconsegna la sua quota di maggioranza nella Centrale del latte di Roma al Comune di Roma Capitale dopo la sentenza della Corte di appello di Roma e "con riserva di rientrare nella piena titolarità della quota in caso di accoglimento del ricorso per cassazione". E' quanto si legge in una nota del gruppo industriale.

"Parmalat ringrazia tutto il personale di Centrale del Latte di Roma, che ha contribuito in tutti questi anni con passione ed entusiasmo al piano di rilancio e poi allo sviluppo dell'azienda. Gli oltre 30 milioni di investimenti distribuiti nel corso di questi 20 anni hanno contribuito, con il lavoro delle persone ed il supporto delle organizzazioni del territorio, a portare Centrale del Latte di Roma ad avere bilanci sempre in utile, garantendo lavoro nella regione Lazio e supporto alla filiera - afferma Maurizio Bassani, General Manager di Parmalat. - "Restituiamo le azioni a Roma Capitale in adempimento spontaneo della sentenza della Corte d'appello, ma continueremo a coltivare i contenziosi pendenti e confidiamo che la Corte di Cassazione accolga le nostre ragioni". Nei giorni scorsi la Giunta Capitolina aveva approvato una Memoria con la quale avviava l'iter per la riconsegna, dopo la sentenza del 2022.



