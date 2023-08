Gmg: centinaia di italiani in partenza per Lisbona da Fiumicino

Alla vigilia della partenza di Papa Francesco, sono centinaia i giovani pellegrini italiani che stanno per volare oggi dall'aeroporto di Fiumicino alla volta di Lisbona per la Giornata mondiale della gioventu'. Zaini in spalla, sacchi a pelo, chitarre, sorrisi e tanto entusiasmo, molti alla loro alla prima Gmg, sono una rappresentanza dei circa 65mila italiani che stanno raggiungendo il Portogallo, oltre che in aereo, in nave, treno o pullman.

"Siamo in 180 dalla parrocchia di San Timoteo, del quartiere di Casal Palocco, a Roma - racconta una giovane animatrice, Lucia, prima dell'imbarco - La maggior parte di noi e' alla prima Gmg ma ci sono anche dei "veterani". Le aspettative sono molteplici: sara' sicuramente un'esperienza importante, un memoriale per la nostra vita che ci aiutera' a vivere la nostra fede ed il rapporto con Dio. Le nostre tappe saranno Salamanca, Fatima, Lisbona ed Oporto".

Sullo stesso aereo viaggeranno anche giovani brasiliani del cammino neocatecumenale. Aeroporti di Roma, per accogliere e dare informazioni ai pellegrini, ha allestito, al Terminal 1, sia in zona check-in che in zona transiti, due maxi tabelloni con il logo della Gmg ed i colori portoghesi, dotati di oblò, per scattare foto ricordo prima dell'imbarco. Ed ancora, nella cappella dell'aeroporto un totem con la preghiera dedicata alla Giornata mondiale della gioventù in cinque lingue, nello spirito di questa Gmg.

Non solo aereo: circa 1400 ragazze e ragazze, tra cui i giovani delle diocesi di Civitavecchia e Porto e Santa Rufina, con 8 vescovi del Lazio e 25 pullman, si imbarcheranno dal porto di Civitavecchia questa sera, alle 22.30, per arrivare alle 18 di domani a Barcellona. Il gruppo raggiungerà Fatima prima di arrivare nella capitale del Portogallo per l'incontro con Papa Francesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA