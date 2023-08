Cade dal monopattino, grave una bambina di 4 anni

È ricoverata in condizioni serie una bimba di 4 anni rimasta ferita in maniera grave a seguito di una caduta dal monopattino avvenuta nella tarda serata di ieri mentre giocava all'interno del parco Matusa di Frosinone. La bimba ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente ed urtando il fianco al manubrio del mezzo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato la bimba portandola nel vicino ospedale Spaziani del capoluogo. Da qui è stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale pediatrico Bambino Gesù della Capitale riscontrando pesanti lesioni al fegato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA