Arpa Lazio, benzopirene 94 volte oltre limite dopo rogo Ciampino

Dall'aggiornamento del report di Arpa Lazio, riguardo il monitoraggio delle stazioni mobili installate dopo il rogo avvenuto sabato all'impianto di trattamento dei rifiuti nel comune di Ciampino, viene riportato, oltre alla presenza di diossine, un alto valore inquinante del benzopirene, pari a 94 ng/m3, quando la soglia limite è di 1. Nel secondo campionatore, a circa 600 metri in linea d'aria, benzopirene risulta sotto i limiti di riferimento, o erro pari a 0,3 ng/m3. Elevata la presenza di diossine pari a 37, per un campione, mentre per la seconda centralina il livello è pari a 3.3. La diossina presente nei due siti sfora quindi il valore limite di 0,1-0,3 suggerito dall'Oms. "I valori dei campioni del 29 luglio (sito 1 e 2) sono superiori al valore di riferimento", riporta Arpa Lazio.



