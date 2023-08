A Roma nei distributori esposti cartelloni, 'ma è stupido'

I benzinai di Roma si adeguano e da oggi espongono i cartelloni con i prezzi medi dei carburanti ma molti restano scettici sulla misura. L'esposizione del prezzo medio della benzina "è una stupidaggine perché genera confusione nel consumatore finale", dice Gabriele che gestisce un distributore a Roma nord.

"I clienti in questo modo vedono troppe cifre e non capiscono", sostiene. Per risolvere il problema dei costi elevati del carburante "il governo deve abbassare le accise - aggiunge il titolare di un altro distributore in zona Talenti - per me il prezzo medio è uno svantaggio. È la compagnia che decide, non io". Questa, conclude, "è una posizione condivisa da tutti i gestori".

Tanti quelli che sostengono che stamani "alla vista dei cartelloni molti clienti sono rimasti disorientati".



