Tormarancia, via libera per altri 6,5 ettari di parco

L'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, insieme al Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, hanno effettuato un sopralluogo nell'area AFA1, un ulteriore stralcio funzionale del Parco di Tormarancia, i cui lavori sono in corso di consegna all'impresa aggiudicataria dell'intervento di riqualificazione.

"Come promesso lo scorso anno, proprio in questo periodo durante l'inaugurazione dei 13,5 ettari del parco accessibili da via di Grottaperfetta, oggi con questo sopralluogo congiunto avviamo la fase realizzativa di un ulteriore stralcio con ingresso da Piazza Lante. È stato infatti rilasciato il permesso a costruire per l'attrezzatura della nuova area verde del Parco di Tormarancia i cui lavori saranno avviati nei prossimi giorni e si concluderanno nella primavera del 2024 -spiega l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia- Si tratta di un investimento di 1,9 milioni di euro avviato dal Consorzio Tormarancio. Avremo altri 6,5 ettari con un'area attrezzata a giardino e una piazza pavimentata di circa 700mq, percorsi ciclopedonali, un percorso vita, un'area per bambini e un'area cani". Contestualmente "stiamo lavorando per dare l'avvio al recupero dei 3 casali, cosidetti AFA6, situati proprio all'interno di questa porzione di parco. Dopo anni di stallo vogliamo chiudere anche questo intervento: nelle prossime settimane avvieremo la conferenza dei servizi per ottenere tutte le autorizzazioni per il restauro e la riapertura di questi 3 immobili ripristinandone le funzioni agricole con una particolare attenzione alla socialità e al coinvolgimento di giovani agricoltori - conclude- Aprire tutto il Parco di Tor Marancia e vederlo vivo, fruibile e attrezzato è una promessa che abbiamo fatto a tutti i cittadini di Roma e questo ulteriore passo va verso la direzione che dal primo giorno del nostro mandato abbiamo voluto intraprendere".



