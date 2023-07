Problemi a linea elettrica, Alta Velocità rallentata verso Roma

Ancora disagi sulla linea dell'Alta Velocità Firenze - Roma in direzione della Capitale. Dopo il guasto a un convoglio che ha comportato ieri ritardi sul servizio, da stamani la circolazione è rallentata in prossimità di Orvieto "per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni". Lo fa sapere Rfi sul suo sito con l'aggiornamento sulla situazione della circolazione ferroviaria.

Per il problema sulla linea elettrica, i treni in direzione Roma sono "instradati in linea convenzionale tra Chiusi e Orte con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. La circolazione è tornata regolare per i treni in direzione di Firenze. Prosegue l'intervento dei tecnici di Rfi", spiega ancora il sito.

Per il guasto al treno rimasto ieri fermo per un guasto tra Chiusi e Orvieto ci sono stati ritardi di oltre 4 ore per tre treni e fino a 75 minuti per 63 treni.



