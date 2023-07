Papa a Santa Maria Maggiore alla vigilia del viaggio a Lisbona

Oggi pomeriggio papa Francesco ha fatto visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, alla vigilia del viaggio a Lisbona, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. "Papa Francesco - si legge in una nota della sala stampa della Santa Sede - si è recato, come di consueto, alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è fermato in preghiera davanti all'icona della Vergine Salus populi romani, affidandole il viaggio e le migliaia di giovani che incontrerà nei prossimi giorni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA