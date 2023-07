Michelle:gli amici e il fidanzato rischiano denunce dopo il raid

Rischiano denunce per violazione di sigilli, invasione di edifici, danneggiamento e manifestazione non autorizzata gli autori del blitz di via Dusmet a Roma che venerdì scorso hanno fatto irruzione nella casa, sotto sequestro, dell'assassino di Michelle Causo. È quanto riporta l'edizione locale di Repubblica.

I poliziotti del commissariato Primavalle hanno identificato in tutto una quarantina di ragazzi, tra i 15 e 19 anni, che hanno partecipato al raid proprio mentre si svolgeva la manifestazione autorizzata a un mese dalla morte di Michelle.

Tra i giovani identificati ci sarebbe anche il fidanzatino di Michelle. Gli investigatori hanno già inviato una relazione in procura di Roma a carico di ignoti e sono ora alla ricerca di immagini attraverso cui risalire ai responsabili dei danneggiamenti per far partire le denunce. Al momento la madre dell'assassino, che dopo l'omicidio era rientrata nella casa solo per riprendere il telefono, non avrebbe sporto denuncia e non si esclude che possa farlo nelle prossime ore.



