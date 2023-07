Gambizza un ragazzo perché fa rumore,arrestato ultrà della Lazio

Troppo rumore con una motosega in giardino, di domenica mattina presto. È questo il motivo della lite che ha spinto un 36enne a sparare alle gambe del suo vicino, un 25enne. L'episodio è avvenuto ieri a Marco Simone, frazione di Guidonia, Comune alle porte di Roma. In manette è finito Mirko Buzzi, dipendente della società capitolina multiservizi di Ama, ultrà della Lazio e conosciuto come 'Er mutanda'.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La lite era scoppiata ieri mattina, intorno alle 8: Buzzi accusava il vicino di casa di fare troppo rumore, il quale stava facendo lavoretti in giardino usando anche una motosega per potare le siepi. La discussione è degenerata e il 36enne ha sparato alle gambe del giovane che, ferito, è stato trasportato in ospedale e per fortuna non è in pericolo di vita.

Buzzi si è poi allontanato prima di essere rintracciato e arrestato.



