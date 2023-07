Si chiude l'esperienza di Matias Vina alla Roma: il club ha annunciato la cessione del mancino uruguagio al Sassuolo, in prestito con diritto di riscatto. Il terzino classe 1997 era stato acquistato nell'estate 2021 dal Palmeiras; a gennaio 2023, fuori dai piani di Mourinho, è stato dato in prestito al Bournemouth. Nel suo anno e mezzo in giallorosso, Vina ha collezionato 44 presenze, condite da 2 assist.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA