Controlli nel weekend a Ponza, diverse multe e un sequestro

Il modello interforze si reitera sull'isola di Ponza, dove nell'ultimo fine settimana sono state numerose le verifiche della Polizia Locale agli ordini del Comandante Pasquale Pugliese, unitamente a Carabinieri e Guardia di Finanza, e che hanno riguardato esercizi pubblici, locali di somministrazione di alimenti e bevande, ristoranti, pub e bar, anche in considerazione delle centinaia di giovanissimi frequentatori provenienti dalla Capitale. Il bilancio dell'operazione ha portato a elevare diverse sanzioni amministrative per la violazione dell'ordinanza sindacale per superamento dell'orario della musica e utilizzo di casse più potenti, violazioni al testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e violazione delle norme del codice della strada per un totale di 10000,00 euro. La Polizia Locale ha poi posto sotto sequestro penale un terreno agricolo di 1500 mq, sito sulla strada Provinciale Le Forna, per violazioni delle norme urbanistiche e ambientali. Segnalato un cinquantenne del luogo alla Procura della Repubblica di Cassino.



