Minacciano bagnino con sfollagente, denunciati due minori

Si sono avvicinati al bagnino e, dopo averlo minacciato con uno sfollagente in metallo, gli hanno rubato gli occhiali da sole. E' accaduto venerdì pomeriggio in uno stabilimento balneare in località Serapo, a Gaeta. I due, che sono minorenni, sono stati denunciati dai poliziotti e sono accusati di rapina in concorso, di ricettazione e di detenzione e porto di oggetti atti ad offendere.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla vittima i due giovani, individuati mentre cercavano di allontanarsi a piedi in direzione Formia, sono stati trovati in possesso degli occhiali da sole appena rubati, nonché di uno sfollagente telescopico in metallo (simile ai modelli in uso alle forze di polizia), una patente di guida risultata rubata e due airpod, anch'essi rubati. Tutto il materiale è stato restituito ai legittimi proprietari, ad eccezione dello sfollagente sottoposto a sequestro. Alla luce delle risultanze investigative e in considerazione della minore età, i ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà e sottoposti anche al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Gaeta per tre anni adottato dal Questore di Latina.



