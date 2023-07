Droga: sette arresti della polizia a Roma in diversi controlli

Sono sette le persone arrestate dalla polizia a Roma nel corso di diversi controlli anti droga. Gli agenti hanno anche sequestrato diversi quantitativi di cocaina e hashish, una pistola, dei proiettili e oltre 23 mila euro in contanti. In manette è finito un 38enne di origine marocchina che utilizzava un appartamento come base di spaccio a Santa Marinella, perquisito dai poliziotti di Fidene Serpentara e Civitavecchia. Un romano di 59 anni è invece stato arrestato dagli agenti del distretto Tor Carbone, dopo che nella sua abitazione sono state trovate diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un foglio con appuntati nomi e cifre riconducibili all'illecita attività di spaccio ed una somma di oltre 16 mila euro. Gli uomini del commissariato Colombo hanno individuato invece un 64enne, che aveva droga e una pistola, e un 22enne che, alla vista di una volante, aveva nascosto hashish sotto una fioriera sul marciapiede di un palazzo. I poliziotti di San Paolo a Corviale hanno arrestato un 55enne che aveva in casa cocaina.

Gli agenti di Primavalle hanno arrestato una 19enne motociclista durante un controllo in strada: dopo la perquisizione sono stati rinvenuti oltre 1,8 chili di hashish. Infine gli agenti di Esposizione hanno arretato un 55enne che deve scontare la pena di 4 anni e 4 mesi, per i reati di associazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA