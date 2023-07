Droga: a Roma 8 arresti dei carabinieri in centro e periferia

I carabinieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga nella Capitale, dal centro storico alle periferie, che hanno portato all'arresto di otto persone e al sequestro di centinaia di dosi tra cocaina, hashish, crack e mdma, ovvero ecstasy.

Gli arresti, con gli indagati nella maggior parte dei casi sorpresi a cedere dosi di droga ad acquirenti, sono stati eseguiti nelle zone maggiormente frequentate da giovani e turisti, in centro, Trastevere e ai Parioli, e nelle periferie, a Tor Bella Monaca e Tor Tre Teste. I carabinieri della stazione di Trastevere hanno arrestato un cittadino marocchino di 34 anni che era in possesso di 17 grammi di hashish e 50 euro. Quelli della stazione Città Giardino hanno invece fermato un 56enne romano, trovato in possesso di 13 dosi di crack e 10 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 30 grammi. I militari del nucleo operativo della compagnia di Monte Sacro hanno arrestato un 33enne romano sorpreso mentre dalla sua auto cedeva una dose di cocaina ad un acquirente.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un 35enne, residente nella provincia di Latina, che era in possesso di 35 involucri di mdma oltre a mezza dose di hashish, trovati negli slip. I militari della stazione di Tor Tre Teste dopo i controlli hanno bloccato un 26enne con 7 grammi di cocaina e 7 di crack che il giovane aveva nascosto in un tubo di plastica. I carabinieri della stazione di viale Libia hanno arrestato una donna di 42 anni originaria delle Filippine che aveva cocaina. Quelli della stazione di Monte Spaccato hanno preso un 34enne romano i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno arrestato un 36enne romano: l'uomo, già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in caserma per droga, è stato nuovamente trovato in possesso di sutpefacenti.



