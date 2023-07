Roma: nuova segnaletica nel cimitero del Verano

È in corso al Verano l'installazione di una nuova segnaletica, 80 maxi paline che serviranno a facilitare l'orientamento e gli spostamenti dei cittadini all'interno del cimitero monumentale della Capitale, nonché a consentire ai visitatori in caso di necessità di avere tutte le informazioni utili per richiedere soccorso o assistenza. Così il Campidoglio.

Su tutte le paline segnaletiche in metallo installate è esposta la mappa topografica aggiornata del Verano su cui è indicato il 'voi siete qui' associato a un numero di postazione e a un puntale grafico che indica il punto esatto in cui ci si trova. Alla base di ciascuna grande mappa è presente un pannello Sos Cimiteri sicuri che riporta sia i recapiti telefonici Ama sia il numero unico per le forze dell'ordine e il Soccorso Sanitario. La nuova segnaletica ha una grafica coordinata ed è stata prodotta in due colori: rosso per individuare le fermate della navetta per gli spostamenti, in particolare delle persone più anziane, all'interno del cimitero e texture travertino, armonica con il contesto in cui prevalgono i manufatti marmorei, per le paline 'di zona.

"Un ulteriore tassello che si aggiunge al lavoro congiunto dell'amministrazione e di Ama per rendere sempre più accoglienti e curati i cimiteri della città - afferma l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi - Con l'installazione diffusa della nuova segnaletica, oltre a fornire ai cittadini un utile strumento di orientamento e di assistenza in caso di necessità si mettono a disposizione mappe informative per rendere più facilmente fruibile il cimitero sia come luogo di culto che come patrimonio storico".

"Prosegue lo sforzo dell'azienda nel lavoro di riqualificazione dei cimiteri capitolini - commenta il presidente di Ama Spa Daniele Pace - Il Verano, con i suoi 83 ettari e le sue 21 zone, è uno dei cimiteri più grandi d'Europa.

La nuova segnaletica verticale rende più semplice visitare il cimitero monumentale della Capitale e rappresenta un importante presidio per la sicurezza dei visitatori, poiché se ci si perde, se si deve segnalare un malore o un'emergenza, saranno disponibili i recapiti per richiedere assistenza e comunicare subito con precisione la propria posizione".



