Roma: Gualtieri, 'stamattina domato rogo a parco del Pineto'

"Stamattina intorno alle 7, grazie all'immediata attivazione del Sistema di Protezione Civile, è stato domato un incendio scoppiato in una parte poco accessibile del Parco del Pineto". Lo rende noto su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"La velocità di intervento dell'elicottero regionale adibito allo spegnimento - aggiunge - è stata possibile grazie ai droni che si alzano in volo ogni giorno per monitorare le aree verdi della Capitale. Questo tipo di monitoraggio sperimentale impegna quotidianamente 5 droni in convenzione con Roma Capitale e uno regionale che individuano dall'alto eventuali colonne di fumo, segnalando in streaming le immagini ai Vigili del Fuoco che intervengono immediatamente, riducendo drasticamente i tempi delle segnalazioni tradizionali".

"Le zone monitorate sono principalmente i parchi e le aree verdi della città, che sono i due terzi dei 1285 kmq totali del territorio comunale - dice ancora - Voglio ringraziare la Protezione Civile di Roma Capitale, quella regionale e i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti tempestivamente scongiurando il ripetersi di eventi disastrosi come l'incendio dello scorso anno proprio al Parco del Pineto e che proprio in queste ore sono ancora impegnati a domare un altro incendio che sta interessando il Comune di Ciampino. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e questa mattina ho chiamato la sindaca Emanuela Colella a cui ho offerto il nostro massimo supporto. Il fattore tempo è essenziale nel contrasto agli incendi e l'utilizzo di nuove tecnologie come quelle di cui si è dotata Roma Capitale per prevenire e monitorare in tempo reale di eventuali focolai è vitale per tutelare i cittadini e il nostro territorio. Inoltre, è molto importante che tutti tengano alta l'attenzione e rispettino le regole. Per questo, se avvisti un incendio - dice infine Gualtieri - chiama subito il numero unico emergenze 112 o la Protezione Civile di Roma Capitale al numero 800854854.

Ognuno può e deve fare la propria parte".



