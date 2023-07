Gualtieri, gioia per ritrovamento 'nipote 133' argentino

"Apprendo con grande gioia ed emozione la notizia del 'ritrovamento', grazie alla prova del Dna, del terzo figlio di Julio Santucho, cittadino argentino per tanti anni esule a Roma, insieme agli altri suoi due figli. Le Nonne di Plaza de Mayo hanno ritrovato un altro bambino diventato adulto, il 'nipote 133', l'ennesima vittima che la feroce dittatura argentina aveva strappato alla madre fin dalla nascita". Così in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"La lotta e il rifiuto contro ogni forma di regime antidemocratico devono andare avanti in tutto il mondo, oggi più che mai - aggiunge - E la memoria di quanto accaduto in Argentina deve restare viva, sempre al fianco di chi da decenni si batte con coraggio perché nulla venga dimenticato e perché a migliaia di persone venga riconosciuta la propria vera identità.

Anche Roma continuerà a fare la sua parte - dice ancora il sindaco - A maggio dell'anno scorso, abbiamo inaugurato in Piazza dell'Esquilino, proprio davanti all'Ambasciata argentina, un mosaico in onore della battaglia condotta da queste straordinarie 'nonne'. E nell'ottobre successivo ho visitato personalmente la sede delle 'Abuelas' a Buenos Aires. Rivolgo un abbraccio forte a Julio Santucho che ha ritrovato un figlio".





