I Carabinieri della Tenenza di Gaeta, al termine di specifica attività d'indagine, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi da sparo e munizionamento, un uomo di 83 anni di Gaeta che, dopo una lite in famiglia, ha minacciato il figlio 53 anni, incensurato, con una pistola a tamburo illegalmente posseduta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA