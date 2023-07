Verdone, il caso del Centro Sperimentale non mi meraviglia

Da ex diplomato del Centro Sperimentale di Cinematografia, sul caso del Csc, della protesta degli studenti e dell'emendamento al decreto Giubileo, Carlo Verdone all'ANSA dice: "ma perchè ci si meraviglia tanto? Che non si sa che da quando esiste l'Italia ogni governo che cambia produce cambiamenti".

"In una scuola di cinema - prosegue il regista a margine del suo incontro a Marateale - c'è lo Stato in qualche modo, cambia il governo e cambia tutto, unica cosa facciamogli finire il mandato agli attuali vertici, altrimenti sembra una cosa di prepotenza, il mandato va fatto finire non vanno sradicati, mi sembra un po' troppo. Come in Rai, purtroppo è così e da sempre".



