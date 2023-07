Roma: ok a sei progetti per la rigenerazione dei quartieri

Prosegue il lavoro di Roma Capitale per la costruzione della città della prossimità attraverso il Programma '15 Municipi 15 Progetti per la città in 15 minuti'.

La Giunta Capitolina ha infatti approvato sei delibere dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia contenenti i primi sei masterplan di rigenerazione urbana di altrettanti ambiti territoriali: Tufello nel Municipio III; La Rustica nel Municipio V; Zona dei Colli nel Municipio VI; Spinaceto nel Municipio IX; Monteverde nel Municipio XII; Montespaccato nel Municipio XIII.

Il Programma sviluppato in collaborazione tra l'assessorato all'Urbanistica e l'assessorato Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti attraverso un ampio coinvolgimento di tutti i Municipi, prevede di rigenerare una prima serie di 15 ambiti territoriali, uno per ciascun Municipio. Tali ambiti, scelti per le loro caratteristiche morfologiche e funzionali e perché rappresentativi dell'identità locale, includono spazi urbani in grado di rivitalizzare e riqualificare i tessuti circostanti, oltre ai principali servizi necessari a perseguire l'obiettivo della città dei 15 minuti.

Ogni Municipio ha evidenziato gli obiettivi prioritari da raggiungere e gli eventuali interventi strategici da attuare (es. connessioni ciclopedonali, riqualificazione/valorizzazione di aree verdi o di altri spazi pubblici).

"Con i provvedimenti approvati ieri dalla Giunta - afferma l'assessore Veloccia - aggiungiamo un primo e importante tassello al grande piano di rigenerazione urbana, coerente con i bisogni e le vite delle romane e dei romani che stiamo realizzando attraverso il Programma '15 Municipi 15 Progetti per la città in 15 minuti'. Questi sono solo i primi 6 Masterplan approvati a cui presto seguiranno tutti gli altri. Il nostro obiettivo di mettere al centro un'azione urbanistica integrata che, a partire dalla consapevolezza del valore sociale dello spazio pubblico, crei connessioni, valorizzando le vocazioni e le funzioni esistenti e aggiungendone nuove va dunque avanti".





