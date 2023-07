Roma: in bus per vedere Verdi, torna 'Linea Opera'

"Torna Linea Opera, iniziativa di grande successo inaugurata lo scorso anno dal Teatro dell'Opera di Roma, con l'assessorato alla Mobilità, l'assessorato alla Cultura di Roma Capitale, Atac e in collaborazione con 'La Città Ideale'". Così su Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. "Martedì 1° agosto da ognuno dei 15 Municipi della Capitale - spiega - partiranno autobus dedicati con destinazione Terme di Caracalla, dove alle 21 i partecipanti potranno assistere in anteprima al Rigoletto di Giuseppe Verdi: una recita al prezzo speciale di 5 euro. Nata con l'obiettivo di avvicinare il territorio all'opera lirica e renderla accessibile a tutti, l'iniziativa dimostra che si può arrivare all'Opera e agli altri grandi attrattori culturali della città anche e soprattutto con il trasporto pubblico. Linea Opera - dice ancora l'assessore - ha anche l'altro ambizioso obiettivo di avvicinare le romane e i romani alle istituzioni culturali della nostra città, rendendo più facile per tutti l'accesso a un evento di grande bellezza, per mettere concretamente la cultura a disposizione di tutti. Ringrazio Atac, che ha messo a disposizione i mezzi gratuitamente - conclude Patanè - e il sovrintendente del Teatro dell'Opera Francesco Giambrone, che ha voluto fortemente l'iniziativa".



