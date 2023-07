Roma: Gualtieri, 'Ama al lavoro per recuperare su crisi'

"Avanti senza sosta con le attività di Ama per recuperare la crisi generata nelle settimane scorse dalla carenza di mezzi. Diverse squadre sono costantemente al lavoro per la pulizia e il recupero dei rifiuti in strada". Così su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Qui - scrive mostrando un video con dei veicoli di pulizia in azione - in servizio per circa 4 km di strada (1,5 km viale Giulio Agricola, e 2,5 km Circonvallazione Ostiense). Intensifichiamo cura e manutenzione in ogni angolo della città".



