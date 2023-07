Il pianoforte di Andrea Lucchesini nel Giardino di Ninfa

Gran finale nel magnifico Giardino di Ninfa del 59° Festival Pontino di Musica che per tutto luglio ha animato i comuni di Cisterna di Latina, Cori, Sermoneta e Sabaudia. Sabato 29 luglio nel sito a pochi chilometri da Latina è in programma il recital di Andrea Lucchesini, domenica 30 chiuderanno I Giovani Filarmonici Pontini diretti da Alessandro Buccarella, solista al violoncello Giovanni Gnocchi.

I due appuntamenti si inseriscono nella programma "Ninfa di sera", realizzato in collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani che vede l'apertura del Giardino per le visite al tramonto il venerdì, sabato e domenica (fino al 13 agosto) dalle 18 all'imbrunire. Andrea Lucchesini, fra i maggiori pianisti italiani, proporrà i due Improvvisi, n. 3 e 4, di Roffredo Caetani, compositore, collezionista, mecenate italiano e uomo di grande cultura, nonché ultimo duca di Sermoneta scomparso nel 1961. Figlioccio di Franz Liszt, che gli regalò un pianoforte ancora oggi conservato a Ninfa, Roffredo Caetani compose gli Improvvisi nei primi anni del Novecento. Seguiranno pagine celebri di Fryderyk Chopin, i tre La Notturni dell'op. 9, i 24 Preludi op. 28 e l'Andante spianato e grande polacca op. 22.

La chiusura del Festival è affidata a Giovani Filarmonici Pontini diretti da Alessandro Buccarella il 30 luglio alle 21 con la Sinfonia in sol maggiore K 74 di Mozart e e la Prima Sinfonia in re maggiore del ceco Georg Benda, la cui musica influenzò molto la formazione del giovane Mozart. In apertura il Concerto per violoncello e orchestra Hob. VIIb:2 di Franz Joseph Haydn, solista Giovanni Gnocchi.

L'area di Ninfa, recuperata dall'abbandono a partire dal 1921 da Gelasio Caetani e divenuta un orto botanico con specie da tutto il mondo, comprende dal 1976 un'oasi del Wwf ed è stata dichiarata nel 2000 monumento naturalistico. Il New York Times lo ha definito il giardino più bello del mondo.



