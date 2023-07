I figli di Purgatori, 'papà un guerriero fino alla fine'

Il grande giornalista "che ha portato sempre avanti la ricerca della verità per cui combatteva ad ogni costo", ma soprattutto "il grande padre, un esempio che resta".

Sono fra i tratti con i quali Ludovico, Victoria e Edoardo Purgatori hanno ricordato il padre nella basilica di Santa Maria in Montesanto (la Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo) gremita, al termine dei funerali di Andrea Purgatori, celebrati da don Walter Insero.

"Papà è stato un grande professionista e un uomo con grandi pregi e difetti, era anche ansioso, burbero, protagonista - spiega Ludovico -. Sotto la sua ala protettiva sentivi il suo grande cuore. L'ansia che provava era per il timore di veder soffrire chi amava; il suo essere burbero veniva dalla ricerca della perfezione in ciò che faceva; usava l'essere protagonista per trasmettere i grandi valori in cui più ha creduto nella vita". Non riusciva a stare fermo "ma nei momenti fondamentali "della vita di un ragazzo c'è sempre stato e mi ha salvato tante volte". Lascia "un grande vuoto colmato in parte dalla gioia e la fortuna di non aver avuto solo un grande padre ma un esempio che resta" aggiunge Ludovico, che conclude citando il saluto con cui il papà chiudeva le loro telefonate giornaliere: "Devo andare in riunione… ciao ciao ciao". Victoria Purgatori, tra le lacrime, condivide anche alcuni ricordi degli ultimi mesi: "lo stringevo chiedendogli, 'Mica muori vero?' e lui sorridendo mi rispondeva 'Oddio, Victoria, no'. È stato un grande giornalista e amico, ma il suo più grande successo è stato come padre". "Noi figli negli ultimi mesi non l'abbiamo mollato un attimo, siamo stati insieme, abbiamo guardato tanti film, fatto grandi risate e grandi mangiate". Vedere "il coraggio con cui ha affrontato la malattia ha attenuato il mio terrore di perderlo.

È stato un guerriero fino alla fine", sottolineano.



