Dopo cinema e teatro anche il jazz al Caracalla Festival

Il Caracalla Festival è anche jazz.

Dopo il cinema con Il grande dittatore e le proiezioni dedicate a Verdi, il teatro, il canto e la danza, si apre ora la pagina degli appuntamenti organizzati al Teatro del Portico in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma. In scena Stefano di Battista, Costanza Alegiani, Elena Paparusso, Gabriel Marciano e i Fratelli Cutello.

I concerti di lunedì 31 luglio e lunedì 7 agosto cominciano alle 21. Per i 'concerti aperitivo' del 2, 4 e 6 agosto, che iniziano alle 19, è previsto un aperitivo incluso nel prezzo del biglietto.

Si parte il 31 con il Quartetto del sassofonista Stefano di Battista con Andrea Rea (pianoforte), in Morricone Stories, omaggio al compositore premio Oscar. II 2 agosto il primo dei tre 'concerti aperitivo': Costanza Alegiani (voce e tastiere) e il suo Trio Folkways si esibiscono in Lucio dove vai?, titolo dell'album presentato a marzo 2023, nell'ottantesimo anniversario della nascita di Lucio Dalla. A seguire, alle 21 sul palcoscenico del Teatro Grande, va in scena La traviata. Il secondo 'concerto aperitivo', il 4 agosto con la cantante e compositrice Elena Paparusso Quintet presenta con il suo gruppo il nuovo lavoro 'Anatomy of the Sun'. Il 6 agosto il Quartetto del sassofonista e compositore Gabriel Marciano è protagonista dell'ultimo dei 'concerti aperitivo'. A seguire, alle 21 sul palcoscenico del Teatro Grande, va in scena Rigoletto.

Il jazz al Teatro del Portico si chiude il 7 agosto alle 21 con il concerto dei Fratelli Cutello che presentano in anteprima il nuovo album in uscita a ottobre. Matteo alla tromba e Giovanni al Sax sono accompagnati da Andrea Rea (pianoforte), Daniele Sorrentino (contrabbasso), Luigi Del Prete (batteria).





