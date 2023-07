Atac, sì al bilancio, 'conti ok, 1 miliardo di investimenti'

E' stato approvato in assemblea dal socio unico Roma Capitale il progetto di bilancio 2022 di Atac spa che prevede un "piano di investimenti senza precedenti da oltre un miliardo per rinnovare flotta e infrastrutture".

"Come sta avvenendo in altre grandi realtà metropolitane - afferma il presidente Giovanni Mottura - nel 2022 abbiamo risentito ancora della riduzione passeggeri e hanno pesato il caro carburanti e le materie prime ma il trend di crescita è positivo e rivedremo il segno più tra il 2024 e il 2025". "Sul 2022 - ha aggiunto il dg Alberto Zorzan - ha pesato ancora l'effetto della riduzione del 30% dei ricavi per i titoli di viaggio e degli effetti della crisi energetica: la ripresa c'è stata ma l'incremento di offerta di trasporto attuata si è trovata a fare i conti con l'esplosione incontrollata dei costi delle materie prime e degli energetici. Anche gli interventi governativi di ristoro hanno consentito di assorbire solo una parte di queste perdite: senza le passività indotte da tali circostanze straordinarie Atac avrebbe realizzato nel 2022 un risultato positivo stimato in almeno 43 milioni. Ma tutte le principali voci di bilancio sono favorevoli. Ne deriva una posizione finanziaria netta positiva e in crescita di 5 milioni.

Questo trend di crescita ci permetterà di rivedere il segno più tra il 2024 e il 2025".

Atac sta realizzando un profondo piano di ristrutturazione delle infrastrutture, potenziamento della capacità produttiva e rinnovo delle flotte migliorando sicurezza e riduzione delle emissioni, attraverso gli ingenti finanziamenti pubblici attingendo anche ai fondi Pnrr e Giubileo 2025. Il portafoglio di investimenti da realizzare nel prossimo biennio vale oltre un miliardo. Il 30 gennaio Atac ha bandito una procedura pubblica per 121 tram bidirezionali; la Giubileo 2025 Spa ha bandito poi due gare per l'acquisto da parte di Atac di 244 autobus 12 metri a metano e di 110 autobus 18 metri ibridi. C'è inoltre un appalto per la fornitura di 411 bus elettrici da 12 e 18 metri che andranno a rinnovare la flotta bus in dotazione. In aggiunta Atac è stazione appaltante e soggetto attuatore di 12 progetti su asset del trasporto pubblico per oltre 500 milioni di euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA