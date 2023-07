Stadio Roma, a Nomisma la gestione del dibattito pubblico

È stata formalizzata l'assegnazione del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico sullo Stadio della As Roma: il dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica la ha affidata a Nomisma Spa. E' quanto rende noto l'assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale. Lo Stadio della Roma, la cui realizzazione è prevista nell'area di Pietralata, è stato dichiarato di pubblico interesse lo scorso maggio.

L'amministrazione capitolina ha proceduto poi alla nomina del coordinatore del dibattito pubblico: è Marco Leone, senior advisor di Nomisma, che oltre a coordinare il team si avvarrà delle competenze di Res publica, società di consulenza specializzata nel dibattito pubblico e nella partecipazione pubblica a progetti di infrastrutture sportive, e di FB & Associati, società leader nei processi di partecipazione, comunicazione pubblica e advocacy.

Nomisma coordinerà un team di 16 persone (7 uomini e 9 donne) che collaboreranno alla creazione del progetto di partecipazione collettiva e alla gestione del processo di dibattito pubblico, strumento di consultazione regolato dal Codice dei Contratti.

Gli incontri di partecipazione cittadina, che avranno inizio nella prima settimana di settembre, consisteranno in un processo di informazione e confronto pubblico. Le osservazioni emerse saranno raccolte e pubblicate e, successivamente, esaminate in sede di Conferenza di Servizi decisoria.



