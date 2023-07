Sì al Piano Casa di Roma, il Comune comprerà 2.000 appartamenti

Duemila appartamenti di proprietà pubblica in più, progetti di autorecupero del patrimonio, un assegno universale per sostenere chi rischia di perdere il tetto, un'Agenzia sociale dell'abitare: è il nuovo Piano Casa di Roma Capitale, approvato questo pomeriggio a maggioranza dall'Assemblea capitolina. Obiettivo: dare risposte entro il 2026 a circa 3.000 famiglie. "Un passaggio di grande portata - il commento del sindaco Roberto Gualtieri - che colma finalmente l'assenza di investimenti pubblici adeguati in un ambito decisivo per garantire l'inclusione sociale, la sicurezza dei cittadini, e dà sostanza al nostro impegno di combattere le diseguaglianze che da troppo tempo feriscono la città".

Per raggiungere questo scopo, ha spiegato l'assessore alla Casa Tobia Zevi, ci sono 220 milioni per acquistare nuovi appartamenti per far scorrere le graduatorie Erp, che hanno superato le 15 mila domande. In questo senso sono già state rogitate le prime 120 case dall'Inps, e a breve sarà pubblicata una manifestazione di interesse per acquisirne altre. Il 'Piano strategico per il diritto all'abitare 2023-2026' prevede l'introduzione di un assegno universale come misura di welfare abitativo, e anche la nascita di nuovi strumenti, come l'Osservatorio sulla condizione abitativa e l'Agenzia sociale dell'abitare. L'Agenzia potrà "gestire un fondo di garanzia che consenta di supportare l'incontro tra domanda e offerta", facendo così da calmiere nel mercato degli affitti e delle vendite.

Centrale, nel Piano Casa, la spinta a progetti di recupero e autorecupero a fini abitativi del patrimonio esistente, come ex scuole o ex uffici. In questo senso va l'intenzione dell'amministrazione di avviare gli studi di fattibilità dei progetti di recupero degli immobili che ospitano storiche occupazioni come lo Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme e il Maam di via Prenestina.

"Con la delibera, la cui genesi è avvenuta nelle famigerate chat che Zevi e il presidente della commissione Casa Yuri Trombetti condividevano anche con gli occupanti abusivi - ha attaccato però oggi il M5s - viene finalmente messa nero su bianco la linea politica: tutelare gli occupanti abusivi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA