Risse a bottigliate, il questore chiude bar nel Viterbese

Risse da far west in un bar del viterbese, Il questore chiude il locale. I fatti sono avvenuti in un bar di Canino, in provincia di Viterbo. Il provvedimento di sospensione della licenza commerciale per 15 giorni è arrivato dopo le varie segnalazioni fatte ai carabinieri della stazione locale, riguardanti ripetute risse che, si sarebbero verificate nel bar tra clienti in evidente stato di alterazione alcolica.

In particolare, in una di queste, i contendenti si sarebbero affrontati anche brandendo bottiglie rotte. Il locale chiuso, in passato era già stato attenzionato dalle forze dell'ordine per l'assidua frequentazione di persone con precedenti penali. A seguito di tutto questo, il questore di Viterbo Fausto Vinci questa mattina ha disposto la chiusura del bar.



