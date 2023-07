Mamma e figlio investiti sulle strisce pedonali a Latina

È stato trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso il bambino di quattro anni che ieri pomeriggio è stato investito sulle strisce pedonali mentre si trovava sul passeggino con sua madre per le vie del centro del capoluogo pontino.

Erano circa le 19 quando la donna stava spingendo il passeggino in corso Matteotti quando, all'altezza dell'edicola che dà le spalle su via Oberdan, i due hanno attraversato le strisce pedonali, dove una vecchia Opel Corsa bianca guidata da un uomo di circa 60 anni che aveva appena superato l'incrocio li ha colpiti, centrando in pieno il passeggino. Immediato l'intervento sul posto di un auto medica e di un'ambulanza del 118, che ha caricato madre e figlio sul mezzo di soccorso e li ha trasferiti entrambi all'ospedale Santa Maria Goretti.

Solo ferite lievi per la donna, mentre ad avere la peggio è stato il bambino, accompagnato dalla madre e dai paramedici al pronto soccorso del nosocomio pontino con l'urgenza riservata ai codici rossi. Sul luogo dell'incidente, poco dopo, anche una pattuglia degli agenti di Polizia Stradale, i quali hanno delimitato la strada all'altezza delle strisce pedonali per effettuare i rilievi.



