Sanità: Rocca, per ora non c'è rischio del commissariamento

"Non siamo andati al Mef con l'ansia del commissariamento, perché non c'è. Ma è ovvio che finché sei in piano di rientro, se sbagli o ci sono numeri che non tornano, ci sono parametri rispetto ai quali scatta in automatico. Al momento non ci sembra ci siano queste condizioni, quindi non è questo il tema". Lo ha detto il governatore del Lazio, Francesco Rocca, nel corso di una conferenza stampa in Consiglio regionale dove ha commentato sia la parifica della Corte dei Conti della parte sanitaria del bilancio 2021 della Regione, sia il tavolo col Mef che si è svolto ieri pomeriggio sul monitoraggio del disavanzo sanitario. "È ovvio che è una sfida enorme arrivare a fine anno all'azzeramento del disavanzo sanitario, dobbiamo progressivamente ridurre, il Mef al tavolo ci dà delle indicazioni su cui lavorare e a queste ci atterremo- ha proseguito Rocca -. Se i parametri vengono rispettati e il tavolo di verifica continuerà a vedere miglioramenti, il rischio commissariamento non c'è". "A marzo non potevo escludere il rischio commissariamento perché c'erano 700 milioni (di disavanzo, ndr) sul groppone e non era chiaro il tendenziale - ha concluso Rocca - Oggi invece la nostra posizione è di ottimismo e mi sembra di poter dire anche con grande trasparenza per tutto ciò che riguarda la spesa sanitaria".



