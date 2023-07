Pnrr: a Roma 50 milioni per biblioteche e nuovi poli cultura

Firmato l'accordo di programma tra Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale per la progettazione dei 30 'Poli culturali, civici e di innovazione' previsti nell'ambito del Piano urbano integrato (Pui) finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E' quanto si legge in una nota. L'intesa, necessaria perché si proceda con l'intervento, prevede anzitutto la progettazione per l'efficientamento energetico e la riqualificazione di 21 biblioteche del circuito dell'Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, per un importo di 17.500 euro, e poi un finanziamento di 32,5 milioni per la realizzazione di 9 nuovi poli culturali.

Complessivamente il progetto prevede quindi un investimento di 50 milioni di euro del Pnrr.

"Siamo soddisfatti per la firma di questo accordo - ha dichiarato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor - perché rappresenta la chiusura di un iter amministrativo necessario all'avvio dei lavori, che consentiranno alla città di Roma di avere 9 nuove biblioteche con sale lettura e di vedere 21 di quelle già attive completamente ristrutturate, grazie all'impiego dei fondi del Pnrr. Questi progetti sono un tassello importante della rinascita culturale e della diffusione capillare dei servizi culturali che vogliamo per Roma".

Oltre a questi 30 interventi oggetto dell'intesa sono inoltre in corso di definizione: un ulteriore intervento di riqualificazione di una struttura esistente - che verrà realizzato, sempre con fondi Pnrr, all'interno di un ulteriore Pui, alla Biblioteca Renato Nicolini di Corviale - e un altro progetto di nuova Biblioteca, che vedrà la luce nel complesso del Santa Maria della Pietà. In definitiva quindi gli interventi complessivi per la rigenerazione e l'ampiamento del sistema bibliotecario di Roma saranno 32, di cui 22 riqualificazioni e 10 nuove aperture.



