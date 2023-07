Giubileo, a Piazza Pia il sottovia, progetto capofila

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e a monsignor Rino Fisichella, delegato di Papa Francesco all'organizzazione del Giubileo 2025, hanno presentato stamattina all'auditorium Conciliazione il progetto di riqualificazione e pedonalizzazione di piazza Pia, situata tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione, finanziato con 70 milioni di euro del Giubileo. I lavori saranno eseguiti da Anas grazie a una convenzione con Roma Capitale. A presentare il progetto, definito dal sindaco il cantiere "capofila" dell'Anno Santo, anche l'ad di Anas Aldo Isi e gli assessori capitolini ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e alla Mobilità Eugenio Patanè. La creazione di questa nuova grande piazza pedonale unirà di fatto l'area di Castel Sant'Angelo a via della Conciliazione e quindi alla Basilica di San Pietro, garantendo ai pedoni una fruizione dell'area in piena sicurezza e una fluidificazione del traffico veicolare grazie alla creazione del sottovia che andrà a collegarsi con quello di Lungotevere in Sassia, già esistente e recentemente riqualificato dal Dipartimento Csimu dell'assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale. I lavori relativi al prolungamento del sottovia Lungotevere in Sassia inizieranno entro il 21 agosto e termineranno per l'8 dicembre del 2024.



