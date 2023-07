Assessora Roma, 'Alberi? Rischio zero non c'è, ma più cura'

"In un contesto caratterizzato da numeri così grandi come quello della città di Roma il rischio zero non esiste, ma attraverso una seria programmazione pluriennale degli investimenti per gli interventi di cura, che è quello che stiamo facendo, il rischio potenziale può essere sicuramente abbassato e tenuto sotto controllo". Così su Facebook l'assessora all'Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, in merito alla situazione degli alberi cittadini.

Alfonsi cita, ad esempio, "il grande intervento di potatura sulle centinaia di grandi platani e altre alberature di Via Nomentana dello scorso autunno, rispetto al quale gli avvenimenti recenti ci hanno dato ragione sulla scelta di portarlo a termine".

"Rispetto ai lungotevere - dice ancora l'assessora - negli ultimi 18 mesi sono stati potati 515 grandi platani su un totale di 819 presenti nel Municipio, ed eseguite oltre 70 indagini fitostatiche che avevano dato tutte esito positivo".

Alfonsi, nel suo lungo post, fornisce alcuni numeri sulla gestione del verde di Roma "rimessa sui binari giusti dopo troppi anni in cui sono mancati gli investimenti necessari": oltre 400 km2 di verde pubblico, circa 350 mila alberi. "Molti dei nostri grandi alberi, soprattutto i pini e i platani - spiega - hanno una età media che supera i 60/70 anni, che per piante che vivono in un ambiente urbano sono moltissimi".





