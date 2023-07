Assalito dalle api sul set, tecnico ricoverato in ospedale

Assalito dalle api sul set è ora ricoverato in gravi condizioni al Sant'Andrea di Roma. Vittima un tecnico di una troupe intenta a girare un film presso gli studi Videa. Appassionato di apicoltura si è offerto per rimuovere due alveari scovati nei pressi degli studi cinematografici ma le api, circa 150mila, lo hanno assalito entrando persino nelle protezioni e pungendolo un centinaio di volte. Il giovane è stato soccorso e immediatamente trasferito in ospedale dove è ora ricoverato.

A rimuovere i due alveari ci ha poi pensato l'esperto Andrea Lunerti, zoofilo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA