Per solitudine finge malore e si fa ricoverare,'non ho nessuno'

Le strade estive vuote, il caldo asfissiante e la solitudine diventa insopportabile. Così stamane un'anziana di 90 ha escogitato uno stratagemma per avere un po'di compagnia e conforto, per non stare sola in casa con la paura di avere bisogno di qualcosa e non trovare nessuno a cui chiedere aiuto: ha finto di avere un malore.

Viterbo svuotata dalle vacanze e un'anziana in piazza. Cerca refrigerio e compagnia. La trova conversando con alcuni volontari della Pro loco in via San Lorenzo, nel centro storica del capoluogo della Tuscia.

Un momento di umanità che forse temeva di perdere.

Improvvisamente ha detto di stare male. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

I sanitari arrivati sul posto hanno visitato la donna, poi, per sicurezza hanno optato per un ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti. A questo punto la signora avrebbe confessato con un filo di voce di aver finto il malore per essere ricoverata: "non ho parenti, mi sento sola in casa, ho paura di sentirmi male e non essere soccorsa", dice ai soccorritori. La nonnina aveva pianificato tutto: Addirittura, si è poi scoperto che, nel carrello della spesa che aveva con sé, c'erano la camicia da notte, le pantofole e un cambio che la donna aveva già preparato per il ricovero.



