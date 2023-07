Pedro "Lazio cresciuta, lo scudetto non è impossibile"

Il rinnovo di Pedro con la Lazio era de facto già realtà ma oggi il club lo ha ufficializzato poco prima della conferenza dell'attaccante spagnolo. L'ex Barcellona e Chelsea è giunto al terzo anno con la Lazio: "Ho visto che siamo cresciuti tanto, soprattutto nella mentalità. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, arriveranno giocatori importanti".

Il primo e finora unico acquisto è stato Valentin 'Taty' Castellanos: "Un bell'attaccante, può darci tanto. Ha fatto benissimo al Girona, segnando quattro gol al Real Madrid", dice Pedro, che ha detto la sua anche su Callum Hudson-Odoi, presunto obiettivo di mercato laziale ed ex compagno di Pedro al Chelsea: "E' un giocatore forte, può giocare a destra e sinistra e aiutare la squadra. Vediamo se arriverà, sarebbe una buona notizia". La stagione biancoceleste prevede anche la Champions e Pedro è pronto: "Sono qui per portare la mia esperienza in campo e nello spogliatoio. La Champions è una competizione difficile, un premio per quanto fatto l'anno scorso. Mi piacerebbe affrontare il Barcellona, sarebbe speciale tornare al Camp Nou".

E per il campionato, vincere lo scudetto con la Lazio, "non è impossibile, ma serve un passo avanti nella mentalità, come il Napoli l'anno scorso", ha sottolineato infine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA