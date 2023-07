Ndicka 'La Roma può far bene in Serie A e in Europa'

"La Roma è una grande squadra, l'anno scorso è andata vicina a vincere in Europa. Ha tutte le chance per far bene sia in Serie A che in Europa League". Così Evan Ndicka, neo acquisto giallorosso ha parlato a Dazn. Commentando la chiamata della Roma ha poi aggiunto: "Conoscevo bene il campionato italiano e i giocatori romanisti, guardavo spesso le loro partite. Quindi quando mi hanno contattato, è stato un piacere accettare la proposta". Infine una battuta su Mourinho.

"Mi ha dato l'impressione di essere una brava persona, molto empatica e sono sicuro che mi farà crescere tanto", ha concluso il difensore. Dello Special One, sempre a Dazn, ha parlato anche Bove che ha definito il tecnico "uno dei migliori al mondo".

Tornando sulla finale persa con il Siviglia in Europa League, invece, il senso che prova è ancora di "sofferenza". "E' il termine giusto perché se ripenso ad alcuni momenti mi vengono in mente sensazioni negative - ha spiegato - Ma il calore che ci hanno mostrato i tifosi, ci hanno fatto sentire parte di una cosa che va oltre le sensazioni negative che puoi vivere durante quella partita". Nel frattempo Paulo Dybala, in attesa del rinnovo in giallorosso, ha firmato fino al 2026 con Replay, diventandone brand ambassador.



